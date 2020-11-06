Кремль об отмене выдачи паспортов  на Донбассе: в "Минске" нет таких пунктов

Российская Федерация продолжит защиту этнических русских на Донбассе, несмотря на требования Украины. В частности, это касается и раздачи российских паспортов жителям оккупированной территории.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Он раскритиковал требование Украины отозвать указ Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса.

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали. В то же время позиция Киева понятна.

"Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - ред.)", - добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

Подробнее об украинском плане читайте в полном интервью Резникова.