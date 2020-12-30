Креминь: отмена статуса украинского языка в ОРДЛО - нарушение прав человека

Отмена статуса украинского языка на оккупированном Донбассе является нарушением прав человека. Украинская сторона уведомила об этом Парламентскую ассамблею Совета Европы и верховного комиссара ОБСЕ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"На оккупированных территориях Украины отменено языковое законодательство, чем украинский язык был лишен статуса государственного. Это не только примитивная имитация процедур так называемой законотворческой деятельности оккупационного режима. Это нарушение прав человека", - заявил Креминь.

Он также прокомментировал, какой должны быть языковая политика после деоккупации Крыма и Донбасса.

"Крым, Донбасс - это Украина, а люди, которые там живут - украинцы. Никак их нельзя отделять. В том числе в языковом вопросе", - добавил Креминь.

Отметим, в оккупированном Крыму "государственными" являются русский, украинский и крымскотатарский языки. При этом в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в этом году украинский язык лишили такого статуса.

Напомним, глава украинкой делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук допускает, что украинская сторона может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе после его деоккупации.

Также ранее языковой омбудсмен потребовал отменить региональные языки на местах.