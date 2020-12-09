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Кравчук: плана "Б" по Донбассу пока нет, над ним работают

Новина українською → Киев, Среда 09 декабря 2020 18:47
Кравчук: плана "Б" по Донбассу пока нет, над ним работают Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украинские власти еще не разработали так называемый план "Б" по достижению мира на Донбассе. Ожидается, что его утвердит Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его словам, СНБО готовит решение, которое будет иметь новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе.

"Это и есть, на мой взгляд, план "Б". Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. А во-вторых, это не вопрос Трехсторонней контактной группы. Мы берем в работу то, что решается на уровне государства, на уровне нормандского формата и работаем именно в этом контексте", - заявил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что СНБО Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина рассказал, что на сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, главная причина - Россия не проявляет конструктив на мирных переговорах.

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