КПВВ в Золотом и Счастье откроют 10 ноября, - Резников

Открытие новых пунктов пересечения в Золотом и Счастье на Донбассе запланировано на 10 ноября. Такие договоренности были достигнуты на саммите в Париже.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас есть договоренность на 10 ноября попробовать открыть одновременно два КПВВ на тех участках (в Золотом и Счастье, - ред.), потому, что так запланировали в Париже на саммите... Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительные работы, асфальтируются площадки, создается современный хаб, который обеспечит сервисную зону... Если боевики начнут обстреливать мирных людей, которые пересекают границу, это будет более, чем цинично", - сказал Резников.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.

Новый выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 23 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире