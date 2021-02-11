Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине

Что с перспективой членства в ЕС

Европейский союз официально не заявляет о перспективе вступления Украины. Однако в соответствии с Договором о ЕС любая европейская страна имеет такую перспективу, в том числе Украина. Но Киеву пока следует сосредоточиться на выполнении необходимых критериев, а также развитии демократии, защите прав человека и меньшинств и на соблюдении верховенства права.

Соглашение об ассоциации пересмотрят

Европарламент поддержал обновление Соглашения, поскольку нужно учитывать "эволюцию нормативной базы экономического развития". Таким образом, в этом году будет проведена всесторонняя оценка, а также обновят пункты, которые касаются торговли и секторальной евроинтеграции Украины (цифровая экономика, энергетика и т.д.).

Коррупция

В докладе говорится о том, что поддержка Украины со стороны ЕС, в том числе финансовая, зависит от выполнения обязательств, особенно в борьбе с коррупцией.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", - отмечается в документе.

Отдельное внимание уделили коррупции среди украинских судей и призвали усилить борьбу с ней.

Конституционный кризис

Евродепутаты согласились с тем, что решения Конституционного суда Украины, которые касались антикоррупционных органов, и дальнейший кризис стал угрозой для способности президента Владимира Зеленского проводить реформы.

Неприкрытое влияние олигархов

Европарламент крайне обеспокоен попытками подорвать достижения Украины в демократических реформах. Также особый акцент делается на том, что украинские олигархи захватывают политическую власть и ослабили фракцию "Слуги народа" в Верховной раде.

НАБУ - самый эффективный антикоррупционный орган

Национальное антикоррупционное бюро Украины названо самым эффективным органом. Однако для его работы необходимо привести профильное законодательство в соответствии с Конституцией.

Крым, Донбасс и санкции против России

Ситуации с безопасностью в Украине посвящен большой раздел. В очередной раз Европарламент осудил оккупацию Крыма и агрессию на Востоке Украины, призвал Россию вывести войска и пообещал, что санкции сохранятся до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности.

Также Европарламент подчеркнул, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нет условий для свободных и честных выборов. При этом, когда ситуация позволит, Евросоюз должен направить в регион свою миссии для разминирования, подготовки местных выборов и так далее.