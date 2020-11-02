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Конституционный суд сегодня рассмотрит "земельный вопрос"

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит так называемый "земельный вопрос". Заседание пройдет в закрытом режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

На сегодняшнем заседании КСУ рассмотрит представление нардепов, которые просят разъяснить несколько статей Конституции о земле. В частности, ожидается, что суд официально разъяснит положение о том, что земля является объектом права собственности украинского народа. И о том, что земля является основным богатством, которое находится под особой охраной государства.

Отметим, ранее в КСУ подали два представления по земле, которые уже касаются отмены закона о рынке земли. Предполагается, что решение по нынешнему земельному вопросу даст "зеленый свет" отмене запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения.

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Примечательно, что запланированное на сегодня собрание судей КСУ, которое должно было начаться в 11:00, было отменено.

Как заявил на согласительном совете первый замглавы Верховной рады Руслан Стефанчук, повестка дня Конституционного суда была изменена с нарушением регламента.

"Довожу до вашего сведения, что в 11:00 сегодня было отменено общее собрание судей. И был с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы КСУ", - отметил он и добавил, что Рада на этой неделе должна доукомплектовать вакантные должности в Конституционном суде.

Напомним, в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли, поскольку на заседание не смог явиться представитель президента.

Закон о рынке земли был принят в марте 2020 года. Основные положения вступят в силу 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут покупать только граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Затем еще два года землю смогут покупать украинские компании. Что касается продажи иностранцам - этот вопрос будет вынесен на референдум.

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