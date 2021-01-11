Конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован, - Пашинян

Военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном до сих пор не урегулирован. Остается решить еще несколько важных вопросов.

Об этом на совместном с лидерами России и Азербайджана брифинге в Москве заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В частности, он поблагодарил президента России Владимира Путина за вклад в урегулирование конфликта.

"К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Конечно, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. И Армения готова продолжать переговоры в рамках минской группы ОБСЕ", - отметил Пашинян.

Он добавил, что на сегодняшней встрече не удалось договориться о дальнейших обменах военнопленными.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры России, Армении и Азербайджана договорились о совместном развитии Нагорного Карабаха.

До этого Армения подтвердила 3 330 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе.