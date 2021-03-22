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Китайские чиновники и "телохранитель Кадырова": кто попал под новые санкции ЕС

Автор: РБК-Украина

Европейский союз сегодня ввел новые санкции за нарушение прав человека. Под ограничения попали китайские чиновники, причастные к геноциду уйгуров, а также чеченские - за преследование представителей ЛГБТ.

Об этом говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

В части санкций против России под ограничения попали ответственные за преследование ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне. Это командир спецотряда "Терек" и замглавы правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого называют неофициальным телохранителем главы Чеченской республики Рамзана Кадыров.

Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Кроме преследования ЛГБТ, его обвиняют в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других нарушениях прав человека.

Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС и запрет на въезд.

В списке также фигурируют несколько чиновников китайской провинции Синьцзян, которые обвиняются в преследовании мусульман-уйгуров; представителей ливийского ополчения за похищения и пытки людей; генпрокуратура Северной Кореи; Агентство национальной безопасности Эритреи.

Напомним, ранее Китай предупредил Евросоюз о возможной конфронтации, если будут приняты санкции из-за нарушения прав уйгуров.

В 2019 году США ввели санкции против 28 китайских организаций за причастность к организации лагерей для уйгуров.

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Новости Украины Евросоюзправа человекаСанкции
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