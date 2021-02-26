Катастрофа МАУ: Украина передала Ирану замечания к проекту технического отчета

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что сегодня Киев передал Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ возле Тегерана. Украина рассчитывает, что Иран учтет эти замечания.

Об этом он написал на странице в Facebook .

Как пояснил Енин, ввиду требований Приложения 13 Чикагской конвенции, замечания и предложения, которые Украина передала иранской стороне пока что являются конфиденциальными.

"Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву", - подчеркнул он.

Енин добавил, что украинский МИД совместно с партнерами "будет координировать все дальнейшие шаги ради достижения справедливости".

Напомним, 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана был уничтожен самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ. Самолет был сбит двумя ракетами, которые выпустили иранские военные. В результате инцидента погибли 176 человек.