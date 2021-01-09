Катастрофа МАУ: Помпео обвинил Иран в покрывательстве виновных

Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление по поводу годовщины катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране. По его словам, Тегеран продолжает покрывать виновных в уничтожении пассажирского самолета.

Текст заявления Помпео было опубликовано на сайте Государственного департамента США.

Как отметил госсекретарь, расследование, проведенное Ираном, показало, что самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако виновные до сих пор не наказаны.

"Однако, год спустя, члены КСИР до сих пор не были привлечены к ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа. Вместо этого, в течение всего расследования, режим продолжает защищать виновных", - подчеркнул Помпео.

Также глава американского Госдепа выразил соболезнования всем, кто продолжает горевать о своей потере в катастрофе самолета МАУ.

Напомним, утром 8 января во время вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет украинской авиакомпании МАУ. Как стало известно позже, самолет сбили иранские военные. В Тегеране утверждают, что ракету по самолету выпустили случайно из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

Как писало РБК-Украина, в Совете нацбезопасности и обороны не исключают, что дело катастрофы МАУ могут переквалифицировать в теракт. Сейчас дело расследуют по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего гибель людей.