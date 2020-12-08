Катастрофа МАУ: Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Громадське радіо".

По его словам, правительство Ирана отозвало предложение по закладыванию в бюджете на 2021 год 200 евро млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

"Предполагалось, что 200 евро млн выделят именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - заявил Енин.

Он отметил, что о размере компенсаций пока не начинали переговоры с иранской стороной.

"Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности, с Украиной по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы", - подчеркнул замминистра.

Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власть Тегерана три дня отрицала ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Ранее в МИД заявили о том, что Украина может пойти в суд ООН, если переговорный процесс с Ираном по крушению самолета МАУ зайдет в тупик. Обещания Тегерана до сих пор остаются не реализованными.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ, соответствующие деньги были предусмотрены в бюджете страны на следующий год.

Украинская сторона жалуется, что Тегеран не допускает ее к допросу подозреваемых в деле катастрофы МАУ.