UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели с марта прошлого года, спас украинцев от итальянского сценария развития коронавируса. В стране низкий уровень смертности от коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, смертность от этого вируса в Украине является одной из самых низких в Европе - менее 1,9%.

"Много было критики, но сейчас можно сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", - заявил он.

Отметим, карантин в Украине ввели 11 марта прошлого года, с тех пор ограничения продолжают. Первый COVID-случай в стране обнаружили 3 марта 2020 года.

Напомним, адаптивный карантин в Украине действует уже неделю. За это время в "красную зону" с жесткими ограничениями попали уже три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

Отметим, в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией, считает Максим Степанов.

РБК-Украина писало, что в Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Денис ШмыгальКарантин
Читайте также
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Больше половины регионов Украины остаются в "желтой" зоне карантина
Прогноз погоды