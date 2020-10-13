Каникулы в школах могут начаться уже на этой неделе: ситуация в регионах

Украинская власть рекомендует ввести осенние каникулы в школах с 15 октября. Львов и Одесса вводят каникулы с 19 октября, какая ситуация в других регионах - в материале РБК-Украина.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что с 19 октября школьников переведут на дистанционное обучение.

"Мы предлагаем провести эту учебную неделю в обычном формате и дать детям интенсивную нагрузку, а с 19 октября перейти на дистанционное обучение. 26 октября начнутся каникулы, то есть мы получим две недели, во время которых дети не будут контактировать друг с другом", - отметила она.

Мэр Львова Андрей Садовый рекомендовал начать осенние каникулы в школах Львова и области с 19 октября. Решение должна сегодня принять областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Вместе с тем, Черниговский городской совет сообщает, что в городе вводят каникулы с 15 по 27 октября.

"Мы прислушались к рекомендациям профильного министра и, надеюсь, в такой способ притормозим стремительное распространение коронавирусной инфекции среди всех участников учебного процесса", - говорится в сообщении.

Ивано-Франковский городской глава Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook, что для школьников каникул с 15 октября не будет, потому что катастрофической ситуации с заболеванием нет.

"Мы приняли решение, что продолжаем обучение с 15 октября. Конечно, мы будем отслеживать ситуацию. Сегодня наши показатели заболевания свидетельствуют о том, что у нас 17 классов на самоизоляции с 1900 классов в школах Ивано-Франковской ОТГ", - сообщил он.

Также глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко сообщил, что в школах Волыни предусмотрели введение каникул с 15 по 30 октября.

"В школах Волыни уже предусмотрены каникулы с 15 октября по 30 октября. После каникул региональные комиссии ТЭБ и ЧС и местные власти будут решать вопрос о переходе учебных заведений на дистанционное обучение в случае необходимости", - отметил он.

Отметим, что школы Харькова пока не будут идти на досрочные каникулы.

Также власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября.

Напомним, в МОН будут рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский поручил временно перевести высшие учебные заведения дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.