Первая женщина вице-президент США. Камала Харрис вступила в должность

Сегодня, 20 января, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Она приняла присягу.

Об этом объявили на трансляции телеканала "Суспільне".

Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.

"Я добродетельно буду исполнять обязанности той должности, которую я занимаю. Да поможет мне Бог", - сказала Харрис.

Кто такая Камала Харрис

Камали Харрис родилась в калифорнийском Окленде в интернациональной семье ученых-иммигрантов. В 2016 году выиграла праймериз Демократической партии штата и в том же году была избрана в Сенат США. Входила в состав юридического комитета Сената, комитетов по разведке, по бюджету и по внутренней безопасности и делам правительства.

Американский сенатор и юрист Камала Харрис вошла в историю уже в тот момент, когда Джо Байден летом 2020 года номинировал ее на роль вицепрезидента. Перед тем, как принять присягу в качестве второго лица в Белом доме, она подала заявление об отставке с поста сенатора.

Таким образом, на второй по значимости должности в США она стала не только первой женщиной, но и первым представителем не белого населения Америки. Камала Харрис получит полномочия президента в случае, если Байден - самый возрастной президент США в истории страны - по какой-то причине не сможет их выполнять.

"56-летняя Харрис олицетворяет будущее страны, которая становится все более расово разнообразной, пусть даже избиратели отдали пальму первенства 78-летнему белому мужчине (Джо Байдену, - ред.)", - написал The New York Times о ней после победы Байдена на выборах.

Напомним, ранее президент США Джо Байден представил свою команду советников в научной сфере, заявив, что его администрация будет руководствоваться "наукой и истиной". Байден впервые в истории Белого дома повысил должность научного советника до уровня члена Кабинета министров.