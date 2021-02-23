В Кабмине не видят оснований для отставки Коболева

По мнению собеседника, инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко об увольнении Коболева и набсовета продиктована скорее личными соображениями.

"Формальных оснований нет. Политической возможности принять такое решение также не видно. Есть моменты по возможности дисциплинарной ответственности по результатам аудита и так далее, но не увольнения", - отметил источник.

Отметим, ранее появилась информация о том, что Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Коболева.