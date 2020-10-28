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В Кабмине назвали неудовлетворительной ситуацию с авиатехникой ВСУ

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 16:50
В Кабмине назвали неудовлетворительной ситуацию с авиатехникой ВСУ Фото: Олег Уруский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная. Но это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.

Об этом вице-премьер-министр Олег Уруский сказал на брифинге.

"Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил является неудовлетворительной", - заявил вице-премьер.

Но это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать, подчеркнул Уруский. По его словам, правительство начало принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в текущем и следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

Комментируя планы командования Воздушных сил закупить иностранные боевые самолеты, Уруский отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен и проанализирован на самом высоком уровне - на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

Так, в комментарии РБК-Украина глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский заявил об установлении причин катастрофы самолета. На технические неисправности наложился человеческий фактор.

Напомним, Воздушные силы ВСУ планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. При этом создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

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