В Кабмине могут появиться новые министры. Среди кандидатов Витренко и Лапутина

Сегодня вечером, 15 декабря, на заседании фракции "Слуга народа" обсудят кадровые вопросы, а именно назначение трех новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. В обсуждении будет участвовать президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко.

По ее словам, на заседании фракции рассмотрят кандидатуры Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки, Юрия Витренко - на должность главы Министерства энергетики, а также Юлию Лапутину - на пост министра по делам ветеранов.

В то же время один из собеседников издания в правящей фракции также предположил, что Витренко предложат новую должность в Кабинете министров - профильного вице-премьер-министра по вопросам энергетики.

Кто может стать новыми министрами

Сергей Шкарлет на сегодня руководит Министерством образования и науки в должности и.о. министра. Летом профильный комитет Рады не одобрил его назначение министром из-за политической биографии и связей с Партией регионов. Кроме того, он стал фигурантом скандала о плагиате в научных работах, критика в его адрес звучала и от чиновников Евросоюза.

Юрий Витренко известен своей работой на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". Он ушел из компании летом после того, как его позицию сократили. Одним из главных достижений стал выигранный у российского "Газпрома" международный арбитраж.

Что касается Юлии Лапутиной, то в марте 2020 года она стала второй женщиной в Украине, которая получила генеральское звание. На тот момент она занимала должность замначальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Является боевым офицером.