Кабмин завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина, - источник

Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Минздраве.

"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.

По словам собеседника, пока эксперты согласовывают окончательное разделение.

Что такое адаптивный карантин

В Украине планируют вернутся к адаптивному карантину. Это означает, что регионы обозначаются "зеленым", "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

Сегодня в Минздраве сообщили, что ведомство в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Также ранее в Кабмине сообщали, что правительство рассматривает возможность возвращения адаптивного карантина в стране. Некоторые регионы могут ослабить ограничения к "желтой" или "зеленой" зоне.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что планируется возвращение к адаптивному формату карантина.