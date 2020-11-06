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Кабмин представил результаты аудита государства: основные показатели

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 10:05
Кабмин представил результаты аудита государства: основные показатели Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство сегодня представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.

Об этом говорится в презентации правительства.

По данным аудита, 85% неиспользованного потенциала земли. В частности, оценка стоимости земли значительно ниже европейской.

Сейчас в Украине разрабатываются 4632 месторождения, более 12 000 месторождений разведаны, но не разрабатываются. В общем 409 млрд долларов неиспользованного потенциала в этой сфере.

В вопросе водных ресурсов сейчас неиспользованный потенций составляет 12 млрд долларов. В частности, по орошению текущее состояние в 5 раз меньше потенциала.

По данным аудита, 40 млрд долларов неиспользованного потенциала лесов. Площадь лесов в Украине больше, чем в Польше. Однако, производство мебели в Украине значительно ниже.

Неиспользованный потенциал в торговой сфере составляет 407 млрд долларов.

В презентации указано, что в вопросе технологичности производства в Украине в большей степени недостаточная реализация потенциала. Однако, в металлургии, минеральных продуктах и агропродукции потенциал выше.

В вопросе инвестиций в Украине 63 млрд долларов неиспользованного потенциала.

Напомним, Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года.

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