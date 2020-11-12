"Это фарс": Степанов резко ответил "Эпицентру" из-за карантина выходного дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга.

Степанов призвал их поехать с ним в реанимацию.

"Хотите "покуражиться"? Сделать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию! "Покуражтесь" перед людьми, которые умирают каждый день, которые лежат в реанимации", - заявил он.

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства.

"Я уверен, что мои коллеги в правительстве, которые, в том числе, отвечают за контроль, дадут соответствующий ответ", - сказал Степанов.

РБК-Украина в пресс-службе "Эпицентра" ответили, что они не получили официального постановления Кабмина.

"Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает "Эпицентр". Сейчас у нас такой позиции нет. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ", - говорится в ответе.

Вчера торговая сеть опубликовала пост, в котором объявила "72-часовую пятницу".

"Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и на протяжении минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и прочих развлекательных заведений. Работать будут, преимущественно, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

Однако, более 20 городов Украины протестовали против нового введения. Рестораторы призывали не вводить такие жесткие ограничения.