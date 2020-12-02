ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: где его проведут

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 18:51
Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: где его проведут Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

Об этом в интервью "Журналу Корреспондент" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что столица не будет проводить массовое тестирование людей на COVID-19.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина заявлял, что всеобщее тестирование провести невозможно, поскольку Украина - большая страна с огромным населением.

А министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что для такого тестирования нужно около 120 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика тестирование COVID-19 Денис Шмыгаль
NEWS
Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин
DAILY
Репетиция локдауна: как полиция готовится к ужесточению карантина
Виталий Носач, Владислав Красинский Репетиция локдауна: как полиция готовится к ужесточению карантина