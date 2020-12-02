Кабмін готує тотальне тестування на COVID-19: де його проведуть

Кабінет міністрів України готує проект тотального тестування на COVID-19. Його хочуть провести у Києві та інших великих містах.

Про це в інтерв'ю "Журналу Кореспондент" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні уряд працює над проектом тотального тестування на COVID-19.

"Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що в кінці року все-таки будуть обмеження для бізнесу незважаючи на те, що це час традиційного заробітку.

"Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що столиця не буде проводити масове тестування людей на COVID-19.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що загальне тестування провести неможливо, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.

А міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що для такого тестування треба близько 120 млрд гривень.