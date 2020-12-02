UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль и США усиливают координацию: ждут ракетные удары Ирана в декабре

Автор: РБК-Украина

Армии Израиля и Соединенных Штатов Америки усиливают координацию на фоне агрессивных выпадов Ирана после убийства ведущего ядерщика. Ожидается, что Иран в качестве мести может нанести ракетные удары.

Об этом пишет Haaretz со ссылкой на источники.

Сообщается, что израильская и американская армии усиливают координацию в сфере раннего обнаружения ракетных запусков. По оценкам Израиля, Иран уже в декабре может ответить на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде ударами по их военным объектам в регионе.

Источники отмечают, что высшее руководство Армии обороны Израиля встретилось с коллегами из Центрального командования США. Стороны обсудили укрепление связей между вооруженными силами.

Напомним, сегодня в Иране разрешили производство оружейного урана. Это первый шаг на пути к получению ядерной бомбы.

Тегеран активизировал ядерную программу после убийства ученого Мохсена Фахризаде на прошлой неделе. Иранская сторона обвиняет в этом израильские спецслужбы, но Тель-Авив пока не комментирует инцидент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИзраильИран