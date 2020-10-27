ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковске дети завтра идут в школу

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 27 октября 2020 10:00
В Ивано-Франковске дети завтра идут в школу Фото: ученики (kmu gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы с 28 октября. Детсады продолжают работать в обычном режиме.

Об этом во время оперативного совещания у городского главы заявила заместитель директора департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула, сообщает galka.if.ua.

На карантин закрыли детсад в Подпечерах из-за слуаев коронавируса.

“Завтра школы будут работать в обычном режиме. Часть учеников младших классов будет учиться по смешанной системе”, - говорит она.

Напомним, в МОН предупреждали, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах.

Отметим, что Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Соответствующую рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

Кроме того, в Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ивано-Франковск в "красной" зоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Ивано-Франковск школа
NEWS
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%
Александр Белоусфинансовый редактор "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%
DAILY
Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов