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В Иране в понедельник стартует второй раунд переговоров по катастрофе МАУ

Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 19 октября, в Тегеране стартует второй раунд переговоров по катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ. Переговоры будут проводиться по среду, 21 октября.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает иранское агентство MEHR.

По словам Бахарванда, в рамках второго раунда переговоров состоятся три технических совещания, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации.

Вторая часть переговоров будет касаться судебных вопросов, а третья - юридических, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

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Напомним, первый раунд переговоров между Ираном и Украиной по катастрофе МАУ состоялся в конце июля в Киеве. Во время первого раунда стороны достигли трех договоренностей.

Одним из главных достижений первого раунда стало то, что Иран включился в переговорный процесс и согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации.

Как писало РБК-Украина, в украинском МИД прогнозировали, что на расследование катастрофы МАУ может уйти до 5 лет.

Кроме того, Канада решила провести собственное расследование катастрофы МАУ, чтобы проверить достоверность предоставленных Ираном данных.

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