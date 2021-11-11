Харьков получил нового мэра. Терехов принес присягу

Терехов принес присягу после того, как председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко объявила о его регистрации мэром Харькова.

"Согласно закону Украины, с момента принесения присяги Игорь Терехов приобрел полномочия харьковского городского головы", - заявила Матвиенко после присяги нового главы города.

Терехов сменил на посту мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавлявшего город с 2010 года. Место мэра освободилось после того, как Кернес умер от осложнений коронавируса незадолго после победы на местных выборах в 2020 году. С тех пор Терехов занимал должность исполняющего обязанности мэра.

Что известно о Терехове

В 1990 году Терехов окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2006 году - Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1990-х годах работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.

Свой путь в мэрии начал в 1999 году. До 2006 года работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

В 2006 году баллотировался в Верховную раду по списку блока "Наша Украина", однако в парламент не прошел.

В марте 2007 года он стал заместителем главы Харьковской ОГА. Тогда регионом руководил Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет. С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015 года стал первым заместителем мэра.

В 2020 году избран депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!".