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Госбюджет-2021 не рассмотрен профильным комитетом, не было кворума

Автор: Марианна Присяжнюк

Бюджетный комитет Верховной рады не собрался для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год. Не хватило депутатов для начала заседания.

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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов.

Он рассказал, что глава комитета Юрий Аристов открыл заседание и сразу же закрыл его из-за отсутствия кворума.

"Не было кворума. Много нардепов заболели. Да, коронавирусом, но деталей не знаю. Аристов открыл комитет, кворума нет, закрыл и сказал, что пока ждем", - рассказал Каптелов.

Он также отметил, что в проект подано более 2300 правок. В ближайшее время секретариат Рады должен назвать даты рассмотрения бюджета комитетом.

"К госбюджету было подано около 2305 "с копейками" правок. Сейчас секретарит даст какие-то граничные даты и сообщит заблаговременно", - объяснил депутат.

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