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Главы фракций и руководство Рады сегодня соберутся на онлайн-совещание

Новина українською → Украина, Пятница 13 ноября 2020 10:25
Главы фракций и руководство Рады сегодня соберутся на онлайн-совещание Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Главы фракций и руководство Верховной рады сегодня соберутся на онлайн-совещание. Они должны принять коллективное решение о работе парламента.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Если будут какие-либо изменения по плану работы Верховной рады - они все равно должны голосоваться в зале, поэтому даже если надо будет принять решение о сокращении работы или изменения в календарном плане, то Верховная рада все равно должна для этого собраться и проголосовать, поэтому в любом случае пленарное заседание будет", - отметила парламентарий.

По ее словам, на согласительном совете также дополнительно сообщат, какая ситуация по фракциям.

"По правилам, учитывая, что Стефанчук тоже получил положительный результат, то есть госпожа Кондратюк. И сейчас такой есть план, чтобы она председательствовала на пленарной неделе... Между тем у нас 18 больных, а также люди на самоизоляции. Если все будет в силе, то конечно наша фракция примет участие в заседаниях", - добавила нардеп.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что следующая пленарная неделя ВР может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

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