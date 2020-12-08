ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Главу Фонда госимущества снова хотели подкупить

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 17:12
Главу Фонда госимущества снова хотели подкупить Фото: задержанный подозреваемый (facebook.com/sap.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководителю Фонда государственного имущества Украины опять предлагали взятку. Денежное вознаграждение предлагал бывший работник "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежат государству.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

По данным прокуратуры, бывший чиновник облэнерго предлагал 100 тысяч долларов за назначение на должность главы правления "Николаевоблэнерго". Половину взятки он обещал предоставить сразу, а остальное - после назначения.

Экс-чиновник, как рассказали в САП, также предлагал ежемесячно платить главе Фонда госимущества по 200 тысяч долларов как часть "теневого" дохода.

"Мужчина был разоблачен на "горячем" во время предоставления первой части неправомерной выгоды. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 29 января правоохранители задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества взятки в размере 50 тысяч долларов. В целом они обещали 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Как писало РБК-Украина, двух фигурантов дела о подкупе главы Фонда госимущества суд отправил под домашний арест, а третьего обязали носить электронный браслет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ФГИ взятка САП
NEWS
Стрельба на границе с РФ: Украина инициировала новую встречу, Москва игнорирует
Марианна Присяжнюк, Лера Полищук Стрельба на границе с РФ: Украина инициировала новую встречу, Москва игнорирует
DAILY
Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ