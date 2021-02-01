Глава НАПК составил админпротоколы в отношении трех судей КСУ

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил протоколы об административном правонарушении в отношении трех судей Конституционного суда. Протоколы составлены в отношении Владимира Мойсика, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В отношении Завгородней составлено два административных протокола.

"Несоставление указанных протоколов могло бы свидетельствовать о служебной халатности, чего мы не могли допустить", - пояснил Новиков.

По его словам, во время участия в рассмотрении решения о е-декларировании все три судьи действовали в условиях конфликта интересов, что содержит признаки административного правонарушения.

Глава ведомства подчеркнул, что в связи с последними изменениями в закон составлять протоколы в отношении судей могут только глава НАПК и его заместители.

"С 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые в случае выявления административного правонарушения у судьи обязывают лично голову НАПК или его заместителя составить протокол. Во исполнение этой нормы закона сегодня соответствующие протоколы были направлены в КСУ", - сказал глава агентства.

Указано, что административное взыскание может быть наложено судом только в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения. А с момента совершения правонарушения (с 27 октября 2020 года) прошло уже около 3 месяцев.

Напомним, в конце декабря в Украине разблокировали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях. Соответствующие законы сегодня вступили в силу.

Как писало РБК-Украина, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подчеркивали, что решение Конституционного суда по декларированию является давлением на все антикоррупционные органы и серьезным ударом по механизму борьбы с коррупцией.