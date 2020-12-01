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В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2", - Bild

Новина українською → Берлин, Вторник 01 декабря 2020 18:12
В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2", - Bild Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2". Благодаря этому задействованные в проекте немецкие компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной.

Об этим пишет Bild.

Сообщается, что премьер земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем классифицирует "Северный поток-2" как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Ожидается, что данная организация послужит успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода. С его помощью компании не будут на прямую взаимодействовать с российской стороной, в связи с чем на них не будут распространяться санкции США.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.

Также стало известно, что строительство "Северного потока-2" продолжится в декабре.

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