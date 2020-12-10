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Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за Крыма

Автор: Роман Тверденко

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк.

Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Отметим, что персональные санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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