Европарламент поддержал Крымскую платформу: страны ЕС должны содействовать

Европейский парламент поддерживает создание Крымской платформы для деоккупации полуострова. И призывает руководство Евросоюза и страны-участницы оказать необходимое содействие.

Об этом говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Кроме того, руководство Евросоюза и страны участницы должны предоставить всю необходимую поддержку для Крымской платформы, а также обеспечивать координацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины. Также рекомендуется привлечь Меджлис крымскотатарского народа к деятельности этой платформы.

В документе говорится, что Европарламент подтверждает свой призыв о создании международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Крымскую платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

Также стало известно, что Франция присоединится к Крымской платформе, однако хочет прояснить ее цель.