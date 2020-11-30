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ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH17

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против России с иском Нидерландов против Москвы из-за катастрофы MH17 и еще одним украинско-российским делом. Это решение может затянуть рассмотрение дела, но повышает шансы Украины.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Помимо иска Нидерландов, по словам Лищины, к делу присоединили иск Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

Как пояснил представитель Минюста, такое решение ЕСПЧ повысит шансы Украины, ведь к делу Украины против РФ присоединили материалы уголовного дела по MH17, которые ранее были недоступны Киеву из-за тайны следствия.

"Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил он.

В то же время, как добавил Лищина, это решение может затянуть рассмотрение дела Украины против РФ, так как заявление Нидерландов еще не обсуждалось с РФ.

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландской дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - отметил уполномоченный.

Напомним, недавно ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в оккупированных районах Донбасса. Заявители требовали от Украины возобновления выплаты пенсий жителям ОРДЛО.

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