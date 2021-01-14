ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение по поводу нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. Дело приняли к рассмотрению.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Минюсте Иван Лищина.

Как он сообщил, при принятии этого решения суд принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей.

"Он (суд, - ред.) также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях (оккупации Крыма, - ред.)", - написал он.

Ранее российская сторона настаивала на том, что Украина якобы не соблюдает критериев приемлемости, которые изложены в Конвенции о защите прав человека. Украинская сторона подчеркивает, что Москва с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Крымом, а также применяет "административную практику" нарушений прав человека.

Напомним, ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России еще в сентябре 2019 года.