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ЕСПЧ на этой неделе примет решение по крымскому делу Украины против России

Автор: РБК-Украина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на этой неделе примет предварительное решение по крымскому делу Украины против России. Данное решение касается приемлемости рассмотрения спора.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Сообщается, что решение Большой палаты по этому делу огласят на открытом слушании 14 января 2021 года. Судебный процесс касается систематических нарушений прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.

Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, решение о приемлемости дела не будет решением по существу.

"…но это, конечно, будет важным промежуточным результатом. Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, то суд рассмотрит заявление Украины по существу", - отметил министр.

Он также добавил, что Украина пытается привлечь Россию к ответственности за пытки, незаконные аресты и судебные преследования украинских граждан. В поддержку позиции Киева представлены данные о развертывании российской армии на полуострове и показания 50 свидетелей, в том числе пленных "самообороны Крыма".

Как отметил замминистра юстиции - агент ЕСПЧ Иван Лищина, российская сторона настаивала на том, что Украина якобы не соблюдает критериев приемлемости, которые изложены в Конвенции о защите прав человека. Украинская сторона подчеркивает, что Москва с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Крымом, а также применяет "административную практику" нарушений прав человека.

Напомним, ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России еще в сентябре 2019 года.

Ранее ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в оккупированных районах Донбасса.

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