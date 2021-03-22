ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро. Деньги будут давать странам-партнерам
Европейский союз согласовал создание отдельного Европейского фонда мира (EPF) для помощи странам-партнерам в укреплении ситуации с безопасностью. Фонд будет наполняться взносами членов Евросоюза, его объем составит 5 млрд евро.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Сообщается, что 5 млрд евро будут рассчитаны на работу фонда в период 2021-2027 годов. Конечная цель фонда - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.
Ожидается, что деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.
"Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва.
До сих пор поддержка ЕС предоставлялась только операциям по поддержанию мира в странах Африки.
Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи. В этот пакет военной помощи не входят противотанковые комплексы Javelin, деньги пойдут на передачу двух патрульных катеров.
До этого сообщалось, что каждую украинскую бригаду в зоне ООС на Донбассе будут оснащать Javelin.