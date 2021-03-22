ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро. Деньги будут давать странам-партнерам

Новина українською → Брюссель, Понедельник 22 марта 2021 13:46
ЕС создает фонд мира на 5 млрд евро. Деньги будут давать странам-партнерам Фото: Европейский союз (flickr com libereurope)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз согласовал создание отдельного Европейского фонда мира (EPF) для помощи странам-партнерам в укреплении ситуации с безопасностью. Фонд будет наполняться взносами членов Евросоюза, его объем составит 5 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что 5 млрд евро будут рассчитаны на работу фонда в период 2021-2027 годов. Конечная цель фонда - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.

Ожидается, что деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.

"Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва.

До сих пор поддержка ЕС предоставлялась только операциям по поддержанию мира в странах Африки.

Напомним, ранее сообщалось, что США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи. В этот пакет военной помощи не входят противотанковые комплексы Javelin, деньги пойдут на передачу двух патрульных катеров.

До этого сообщалось, что каждую украинскую бригаду в зоне ООС на Донбассе будут оснащать Javelin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз безопасность фонд
NEWS
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию