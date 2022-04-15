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В ЕС считают, что Украина отвечает политическим критериям членства в Евросоюзе, - Стефанишина

Ольга Стефанишина (Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин рассказала, что Украина отвечает всем политическим критериям членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в телемарафоне.

По ее словам, ЕС уже считает, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе.

Также она добавила, что Украина еще должна пройти определенные бюрократические процессы.

"Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы надеемся, что будет принято решение, что Украина по всем критериям может стать частью ЕС - сказала Стефанишина.

Ранее Ольга Стефанишина говорила, что Украина ждет получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Также мы писали, что Ирландия обещает ускорить вступление Украины в ЕС.

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Евросоюз