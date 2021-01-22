ЕС пока не согласовал COVID-сертификаты: слишком много вопросов

Лидеры Европейского союза по итогам вчерашней конференции не согласовали введение COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию. На данный момент такие сертификаты оставляют слишком много вопросов.

Об этом сообщает RTL.

По итогам вчерашней конференции, Европейская комиссия обратилась к странам-участницам с призывом ускорить вакцинацию. Ожидается, что Евросоюз сможет достичь отметки в 70% вакцинированного населения до осени.

Также сообщается, что лидеры ЕС обсудили сертификаты на вакцины, которые теоретически могут ослабить ограничения на поездки. Этот вопрос особенно важен для стран с развитым туризмом, которые надеются, что сезон летних отпусков 2021 года еще удастся спасти.

Но пока в ЕС решили, что вводить сертификаты слишком рано. В то же время общий сертификат вакцинации точно будет разработан, однако неизвестно, можно ли будет его использовать для путешествий.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС намерен согласовать COVID-сертификат до конца января.

Также стало известно, что Евросоюз добавит в эпидемиологическую карту стран новую "темно-красную" зону карантина. Таким цветом будут обозначаться страны с самой сложной ситуацией.