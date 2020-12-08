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ЕС одобрил ужесточение визового контроля для иностранцев

Автор: РБК-Украина

Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS). Она предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою Визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону", - говорится в сообщении.

Так, о

будет заноситься не только информация о краткосрочных визах, но и долгосрочные визы и разрешения на проживание. Также в систему будет заноситься скан страницы с биографическими данными паспорта, что

Кроме этого, в целях борьбы с торговлей детьми в соответствии с новым постановлением возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до шести лет.

Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.

Напомним, ранее правительство Мальты изменило условия получения так называемых золотых паспортов.

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