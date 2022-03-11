UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС недостаточно изменился, чтобы предоставить членство Украине, - премьер Словении

Автор: Александр Мороз

На сегодня перспектива вступления Украины в Европейский союз не выглядит определенной. Поскольку сам Евросоюз недостаточно изменился, чтобы принять ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словении Янеза Янши.

"Это новый мир, на протяжении последних двух недель мир изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", - ответил он на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

Он также отметил, что некоторые лидеры ЕС предпочитают сосредоточиться на дебатах о процедуре принятия Украины, нежели на реальных шагах.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СловенияВступление в ЕС