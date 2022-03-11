ЕС недостаточно изменился, чтобы предоставить членство Украине, - премьер Словении

На сегодня перспектива вступления Украины в Европейский союз не выглядит определенной. Поскольку сам Евросоюз недостаточно изменился, чтобы принять ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словении Янеза Янши.
"Это новый мир, на протяжении последних двух недель мир изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", - ответил он на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.
Он также отметил, что некоторые лидеры ЕС предпочитают сосредоточиться на дебатах о процедуре принятия Украины, нежели на реальных шагах.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС.
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