ЕС начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси

Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Списки могут появиться уже до конца этого месяца.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, министры иностранных дел стран-участниц ЕС сегодня договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси.

"Он, вероятно, будет завершен к концу ноября / началу декабря и будет включать в себя как частные лица, так и организации", - добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможное введение санкций против белорусских властей.

Кроме того, Литва и Польша предложили Евросоюзу ввести санкции в отношении поддерживающих режим Александра Лукашенко белорусских предприятий.

Ранее Брюссель ввел санкции против Лукашенко и чиновников, которые причастны к фальсификации выборов президента и преследованию участников протестов. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов.