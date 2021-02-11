ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС начал обсуждение новых санкций против России из-за Навального, - Bloomberg

Новина українською → Брюссель, Четверг 11 февраля 2021 13:57
ЕС начал обсуждение новых санкций против России из-за Навального, - Bloomberg Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз начал обсуждение возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ни одна из стран-участниц ЕС не выступает против новых ограничений.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух европейских дипломатов, вчера послы стран ЕС уже обсуждали вопрос санкций. При этом ни один из них не возразил против этого предложения. Переговоры проходили в закрытом режиме.

Спикер Европейской комиссии Питер Стано отказался комментировать возможность новых санкций, заявив, что продолжается работа над возможными действиями. Но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее отмечал, что предложит именно санкции.

Обсуждение санкций проходит после того, как на Борреля обрушилась критика за визит в Москву, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал совместную пресс-конференцию, чтобы "унизить ЕС". Согласно дипломатической ноте, не менее 10 стран-участниц ЕС выразили разочарование визитом Борреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в феврале начнет подготовку новых санкций против России.

Кроме того, в Брюсселе обсудят санкции против России за нарушение прав человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз Российская Федерация Навальный Санкции
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок