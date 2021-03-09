Ермак: план мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Однако этот план до сих пор не получил одобрения со стороны России.

Об этом шла речь на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает "Укринформ" .

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал он.

Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе. По его словам, этот план является "очень сильным шагом", и его планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников "нормандской четверки".