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Ермак: план мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией

Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина совместно с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе. Однако этот план до сих пор не получил одобрения со стороны России.

Об этом шла речь на онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, соответствует духу "Минска", отвечает нормам международного права... Подчеркиваю, мирный план - на столе ... и мы очень ждем такую же позицию со стороны РФ", - сказал он.

Ермак добавил, что неодобрение этого плана Россией будет означать, что Кремль не хочет прекращения войны и восстановления мира на Донбассе. По его словам, этот план является "очень сильным шагом", и его планируют обсудить на предстоящей видеоконференции советников "нормандской четверки".

Напомним, до этого Ермак обвинял Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.

Кроме того, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказывал мнение, что Россия готовит провокацию на Донбассе для введения на оккупированную территорию "миротворцев". Россия рассчитывает, что украинская армия отреагирует на эту провокацию наступлением.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбасспланАндрей Ермак
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