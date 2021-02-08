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Эксперт оценил возможность раскола ОПЗЖ

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 09:10
Эксперт оценил возможность раскола ОПЗЖ Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После блокировки трех телеканалов нардепа Тараса Козака заговорили о возможном расколе партии "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ). У партии среди медиа-активов остался только телеканал "Интер", подконтрольный Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию".

Политолог Владимир Фесенко считает, что оснований для раскола партии сейчас нет. Как он объяснил, пока им выгодно быть вместе, консолидируя пророссийский электорат. Более того, история с санкциями на время может сплотить их вместе.

Тем более, как показывает политический опыт, любые объединения и расколы происходят ближе к выборам, добавил Фесенко. Но ситуация может обернуться иначе.

"Например, если группа Бойко - Левочкина найдет дополнительное финансирование и если им предложат: Медведчука мы прикрываем, своего медиа-ресурса у него нет, а вы останетесь, и пускай его электорат, может, не полностью, но перейдет к вам. Тогда возможен и раскол. Другое дело - согласятся ли они на такой сценарий", - рассуждает Фесенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Также РБК-Украина писало о возможных вариантах эскалации конфликта в связи с санкциями против каналов Козака.

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