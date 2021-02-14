UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Джонсон призовет лидеров G7 к глобальному распространению COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе. Он планирует призвать политиков к действиям по обеспечению равного глобального распространения вакцин от коронавируса и предотвращению будущих пандемий.

Об этом пишет Reuters.

Популярные новости
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине 11 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021

Встреча лидеров "большой семерки" станет первым крупным многосторонним мероприятием Джо Байдена в качестве президента США.

"Решения стоящих перед нами проблем - от колоссальной миссии по доставке вакцин для каждой отдельной страны до борьбы за устранение ущерба, нанесенного нашим экосистемам, и обеспечение устойчивого восстановления от коронавируса - лежат в обсуждениях, которые мы ведем с нашими друзьями и партнерами по всему миру", - сказал Джонсон.

Ожидается, что он призовет G7 работать над глобальным подходом к пандемиям, таким как разработка системы раннего предупреждения, которая положит конец "националистической и вызывающей разногласие политике, которая омрачила первоначальный ответ на коронавирус".

"Теперь правительства стран мира несут ответственность за совместную работу, чтобы максимально эффективно использовать эти вакцины", - говорится в заявлении британского премьера.

Ранее сообщалось, что Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

РБК-Украина писало, что Джонсон отреагировал на намерение Европейского союза контролировать экспорт вакцин от коронавируса. Джонсон заявил, что не хочет видеть ограничений со стороны ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины G7Вакцина
Читайте также
На вакцинацию от COVID-19 записались почти 60 тысяч украинских медиков
В Евросоюзе заявили о долгом соседстве человечества с коронавирусом
Прогноз погоды