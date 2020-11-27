Доработанный бюджет-2021 поступил в Раду

Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - 27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству.

Отметим, вчера Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

В проекте государственного бюджета на 2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Также правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Сергей Марченко заявил, что КМУ вынужден был сократить дефицит проекта госбюджета на 2021 год с 6 до 5,5%. Причиной тому стали переговоры с МВФ.

Больше о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".