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На Донбассе построят новый аэропорт

Автор: Анастасия Рокитна

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт. Он будет создан для гражданских рейсов.

Об этом заявил в ходе форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня, сообщили в ОБСЕ.

В частности, это треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия постоянно пытается снять с себя вину за развязание войны в Украине. И делает это, в частности, посредством своих агентов влияния.

Отметим, "мэру" временно оккупированного Дебальцево (Донецкая область) объявили о подозрении за взимание "налогов" с местных жителей. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонецкая областьаэропорт
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