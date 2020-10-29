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Действия КСУ дают повод считать, что есть план для подрыва государственности Украины, - Данилов

Автор: Роман Тверденко

Действия Конституционного суда говорят о наличии плана против Украины. Он направлен на разрушение украинской государственности.

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Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов во время экстренного заседания Совета.

"Решение КСУ дает весомые причины считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", - сказал Данилов.

Также Данилов вспомнил, что Конституционный суд уже принимал решение против антикоррупционной системы, когда отменил наказание за незаконное обогащение.

"КСУ утвердил персонально мотивированные решения касательно антикоррупционных органов. 27 октября КСУ фактически ликвидировал е-декларирование. Такое решение имеет ряд катастрофических последствий для Украины как во внутреннем, так и во внешнем измерении. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений с Евросоюзом и евроантлатическим сообществом", - подчеркнул Данилов.

Отметим, в представительстве ЕС в Украине заявили, что решение Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства ставит под сомнение международные обязательства Украины, в частности перед Евросоюзом. А предоставляемая Украине помощь связана с независимой и эффективной работой антикоррупционных структур.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

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