Дело о расстрелах на Майдане: беркутовцев объявили в международный розыск

Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут". Разыскивают трех человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В расстреле 48 активистов Евромайдана обвиняются 5 экс-бойцов "Беркута": Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

Они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.

"Беркутовцы" Тамтура и Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины, а все остальные подсудимые остались в оккупированном Донецке.

Прокуратура утверждает, что Янишевский, Зинченко и Аброськин, скорее всего, уже находятся не на оккупированных территориях Донбасса.

"По мнению стороны обвинения, они находятся на территории России", - отметил прокурор Игорь Земсков.

В связи с тем, что беркутовцы уклоняются от суда, прокуратура попросила объявить их в розыск. Суд присяжных удовлетворил это ходатайство и остановил рассмотрение дела в отношении Янишевского, Зинченко и Аброськина до их розыска. Судебный процесс продолжится 25 ноября.

Напомним, суд отказался поместить под домашний арест Маринченко и Тамтуру.

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве разблокировали рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.